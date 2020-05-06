toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Шаран раскритиковал идею проведения матчей первой шестерки в Киеве – пострадает не только Александрия

08:26 25 Читати українською
Шаран раскритиковал идею проведения матчей первой шестерки в Киеве – пострадает не только Александрия
Владимир Шаран / Сайт Александрии

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями о проведении всех матчей верхней шестерки в Киеве.

"Однозначного позиции по этому вопросу у Александрии пока нет, потому что мы не обсуждали эту тему с президентом клуба. Читал об этой инициативе Динамо, Шахтера и Колоса в прессе. 7 мая планируется заседание УПЛ по вопросу чемпионата. Будем ждать, каковы будут его итоги.

"Заря и так оторвана от родного города", – луганский клуб не поддержал инициативу Шахтера и Динамо

Пока же со своей точки зрения могу сказать, что к такой идее отношусь отрицательно. Могу понять Динамо, Шахтер и Колос. Они базируются в Киеве. Десне тоже из Чернигова добираться до столицы недалеко и удобно. Но как быть нам и Заре? Ездить на каждый матч в Киев или жить там?

Пока же могу сказать, что мы в любом случае предварительно планируем 11 мая собраться, а 12 мая возобновить тренировочный процесс. При этом, перед этим весь коллектив будет протестирован на коронавирус", – отметил Шаран в комментарии Meta Ratings.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА

blog_ava
Барселона может переименовать Камп Ноу на 25 лет
06:30
61
Теги
Заря Заря Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала
    Іспанія — 5 май81 Коронавирус унес жизнь бывшего вице-президента Реала
8
час
:
44
мин
Прикарпатье
18:00
Агробизнес
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук