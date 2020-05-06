Шаран раскритиковал идею проведения матчей первой шестерки в Киеве – пострадает не только Александрия

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился мыслями о проведении всех матчей верхней шестерки в Киеве.

"Однозначного позиции по этому вопросу у Александрии пока нет, потому что мы не обсуждали эту тему с президентом клуба. Читал об этой инициативе Динамо, Шахтера и Колоса в прессе. 7 мая планируется заседание УПЛ по вопросу чемпионата. Будем ждать, каковы будут его итоги.

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Пока же со своей точки зрения могу сказать, что к такой идее отношусь отрицательно. Могу понять Динамо, Шахтер и Колос. Они базируются в Киеве. Десне тоже из Чернигова добираться до столицы недалеко и удобно. Но как быть нам и Заре? Ездить на каждый матч в Киев или жить там?

Пока же могу сказать, что мы в любом случае предварительно планируем 11 мая собраться, а 12 мая возобновить тренировочный процесс. При этом, перед этим весь коллектив будет протестирован на коронавирус", – отметил Шаран в комментарии Meta Ratings.

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