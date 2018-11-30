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Заря просматривает экс-игрока Базеля Цани, – СМИ

09:42 49 Читати українською
Заря просматривает экс-игрока Базеля Цани, – СМИ
Ардженд Цани / Соцсети

Луганская Заря ищет усиление в центральную зону.

В луганской Заре на просмотре находится экс-игрок швейцарского Базеля Ардженд Цани, сообщает неофициальный сайт луганского клуба.

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Отмечается, что футболист уже провел несколько тренировок с основной командой луганчан, а решение о будущем Цани будет принято позднее.

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Заметим, что Ардженд Цани – швейцарский игрок, выступающий на позиции центрального полузащитника. 21-летний хавек находится без клуба с лета 2018 года, когда его контракт с Базелем подошел к концу.

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