Заря просматривает экс-игрока Базеля Цани, – СМИ

Луганская Заря ищет усиление в центральную зону.

В луганской Заре на просмотре находится экс-игрок швейцарского Базеля Ардженд Цани, сообщает неофициальный сайт луганского клуба.

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Отмечается, что футболист уже провел несколько тренировок с основной командой луганчан, а решение о будущем Цани будет принято позднее.

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Заметим, что Ардженд Цани – швейцарский игрок, выступающий на позиции центрального полузащитника. 21-летний хавек находится без клуба с лета 2018 года, когда его контракт с Базелем подошел к концу.