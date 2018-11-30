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Зоря переглядає екс-гравця Базеля Цані, – ЗМІ

09:42 611 Читать на русском
Зоря переглядає екс-гравця Базеля Цані, – ЗМІ
Ардженд Цані / Соцмережі

Луганська Зоря шукає підсилення у центральну зону.

У луганській Зорі на перегляді знаходиться екс-гравець швейцарського Базеля Ардженд Цані, повідомляє неофіційний сайт луганського клубу.

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Зазначається, що футболіст вже провів кілька тренувань з основною командою луганців, а рішення щодо майбутнього Цані буде прийняте дещо пізніше.

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Зауважимо, що Ардженд Цані – швейцарський гравець, який виступає на позиції центрального півзахисника. 21-річний хавек знаходиться без клубу з літа 2018 року, коли його контракт з Базелем добіг кінця.

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