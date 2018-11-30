Экс-форвард Зари Фопала шокировал Лацио фантастическим голом через себя

Хотя Заря и не вышла в групповой этап Лиги Европы, ее бывший игрок успешно феерит на турнире.

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы скромный кипрский Аполлон победил римский Лацио (2:0).

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Счет в матче открыл бывший легионер чемпионата Украины, экс-нападающий Зари Давид Фопала. Француз роскошным ударом через себя загнал мяч под перекладину ворот Лацио.

Несмотря на такие неожиданные три очка в матче с именитым соперником, Аполлон потерял шансы на выход в плей-офф турнира.