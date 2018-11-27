Динамо нацелилось на голкипера Зари, – СМИ

Похоже, киевское Динамо хочет усилить вратарскую позицию молодым бразильцем Луисом Фелипе.

Киевское Динамо заинтересовалось услугами голкипера Зари Луиса Фелипе, сообщает Динамо Киев от Шурика.

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Контракт 21-летнего голкипера с луганчанами действует до 2020 года. Сообщается, что трансфер бразильца может обойтись "бело-синим" в 1 млн евро.

В текущем сезоне Луис Фелипе сыграл за Зарю 11 матчей – 4 в Лиге Европы и 7 в УПЛ.

Средняя зарплата в УПЛ составляет почти 200 тысяч евро в год, – СМИ