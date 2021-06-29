"Скрипника совсем не устраивает кадровая политика Зари. Насколько мне известно, пока он отказывается от предложения руководства клуба подписать новый контракт.

Заря провела два спарринга в день – подопечным Скрипника не удалось победить в обоих поединках

Скрипник не считается ключевой фигурой в вопросах комплектации команды, потому что подобные вещи должны планироваться вместе с главным тренером на определенный промежуток времени, а не на один год, который по контракту остался у тренера с Зарей", – сказал Цыганык в программе "Цыганык LIVE".

Напомним, в нынешнее межсезонье "мужиков" уже покинули Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Андреас Циганикс, Никола Василь и Джоэль Абу Ханна.

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