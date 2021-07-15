"Я уже устал повторять, что у Виктора Скрипника продолжает действовать контракт с Зарей. Каждые полгода его пытаются "уволить" из клуба, ккуда-то сватая.

"Заря никогда не сливала матчи Динамо": Вернидуб отреагировал на обвинения в нечестной игре

Вот и сейчас кто-то пишет о том, что он якобы уходит. Куда уходит?! Повторюсь: у него действующий контракт. А писать можно все, что угодно. Вот я иногда читаю разную чушь, и мне становится стыдно за людей, которые это пишут. Понятное дело, к Скрипнику есть внимание – и это нормально. Он заслужил его своей работой", – сказал Оганов в комментарии FanDay.

Напомним, контракт Скрипника с Зарей действует до 30 июня 2022 года.

Ворскла и Минай сыграли вничью на глазах у Селезнева, Заря завершила турецкие сборы победой: спарринги клубов УПЛ