Гильерме Смит и Реймонд Овусу сегодня присоединились к луганской команде на сборах, сообщает официальный сайт Зари.

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Отметим, что оба игрока прошли углубленное медицинское обследование, после чего отправились в расположение команды в Турции.

Напомним, что Гильерме подписал соглашение с Зарей еще в мае, но трансфер удалось осуществить только летом, поскольку игроку лишь в июне исполнилось 18 лет. Овусу же успел сыграть 14 минут в УПЛ в составе "мужиков".

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