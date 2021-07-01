Товарищеский матч

Заря – Макуспор – 22:0

Голы: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовский, 13, Жуниньо, 15, 39, Кабаев, 19, Булеца, 22, Имереков, 35, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойный, 55, Кристиан, 58, Руфати, 59 (пен), Назарина, 68, Алибеков, 75 (пен), Емец, 76, Казаков, 79, Алефиренко, 85, 87, Янаков, 86

Соперником команды Скрипника стал Макуспор, который выступает на любительском уровне. Огромная разница в классе сказалась сразу – до перерыва на табло светился счет 10:0.

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На второй тайм вышел полностью новый состав луганчан, а избиение продолжилось. Голы забивали 20 разных игроков, среди которых и новички Зари – Булеца, Имереков, Алибеков и Кристиан. "Уникальный" дубль оформили Алефиренко и Жуниньо.

Добавим, что следующий спарринг подопечные Скрипника проведут 8 июля – соперником станет сербский Пролетер.

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