Гільєрме Сміт та Реймонд Овусу сьогодні прибули до луганської команди на збір у Туреччині, повідомляє офіційний сайт Зорі.

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Зазначимо, що обидва гравці пройшли поглиблене медичне обстеження, після чого вирушили до розташування команди.

Нагадаємо, що Гільєрме підписав угоду із Зорею ще у травні, але трансфер вдалось здійснити лише влітку, оскільки гравцю тільки у червні виповнилось 18 років. Овусу ж встиг навіть зіграти 14 хвилин в УПЛ у складі "мужиків".

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