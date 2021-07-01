"Сегодня закончился мой контракт с Зарей. Я хочу сказать спасибо за эти два года, это было замечательное время, которое я никогда не забуду. Я кайфовал от пребывания рядом с каждым из вас на поле и вне его. Хочу поблагодарить тренерский штаб, весь медицинский персонал и всех сотрудников клуба за помощь и проделанную работу. Спасибо болельщикам, которые везде поддерживали нас. Я наслаждался, играя здесь, и буду в дальнейшем поддерживать вас. Я не говорю "прощай", я говорю "до свидания", – написал Юрченко в Instagram.

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"Ну вот и закончилась моя история с Зарей, которая за два года точно стала родной для меня! Я хочу сказать СПАСИБО всем, кто был причастен к нашим победам и достижениям! Особенно хочу выделить ребят, которых по праву называют "МУЖИКИ", тренерский штаб, персонал, руководство и, конечно же, наших замечательных болельщиков! Я искренне был рад и горд защищать цвета такого клуба", – поддержал экс-партнера Иванисеня.

Добавим, что оба присоединились к "мужикам" летом 2019-го и провели по 68 матчей. С 1 июля полузащитники стали свободными агентами и могут искать новые клубы.

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