Нападающий Зари Аллахьяр Сайядманеш пока не знает, где будет выступать после нового года.

Заря хочет сохранить до конца сезона своего нападающего Аллахьяра Сайядманеша, арендное соглашение которого рассчитано до 31 декабря, сообщает Sport.ua.

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Фенербахче, владелец прав на иранского нападающего, дал луганцам всего 2 опции – выкупить контракт игрока за 3,5 млн евро или вернуть его в Турцию. Заря предлагала в обмен Владислава Кочергина, которого перевели в дубль, но Фенербахче такой бартер не устраивает.

По слухам, на Аллахьяра уже претендует Андерлехт. В нынешнем сезоне УПЛ Сайядманеш провел 13 матчей, в которых отличился 6-ю голами и тремя ассистами.

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