Нападающий Зори Аллахьяр Сайядманеш имеет несколько вариантов продолжения карьеры после завершения аренды в луганском клубе.

Иранец, скорее всего, покинет Зарю после завершения арендного соглашения, поскольку у луганского клуба нет суммы в размере 3,5 млн евро, чтобы выкупить форварда, сообщает Voetbalnieuws. Права на Аллахьяра принадлежат Фенербахче, а контракт с Зарей завершается 31 декабря 2021 года.

Сайядманеш получил вызов в сборную Ирана

Фаворитом на игрока называют Андерлехт, который уже ищет усиление атаки на следующий сезон. Конкуренция за Сайядманеша серьезная – с интересом к игроку также связывают Шахтер, ПСВ и Торино.

Напомним, Аллахьяр в текущем сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах за Зарю, в которых забил 8 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место – арбитр отменил два гола