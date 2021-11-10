Нападник Зорі Аллах'яр Сайядманеш поки не знає, де виступатиме після нового року.

Зоря хоче зберегти до кінця сезону свого нападника Аллах'яра Сайядманеша, орендна угода якого розрахована до 31 грудня, повідомляє Sport.ua.

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Фенербахче, який володіє правами на іранського нападника, дав луганцям лише 2 опції – викупити контракт гравця за 3,5 млн євро або повернути його у Туреччину. Зоря начебто пропонувала в обмін Владислава Кочергіна, якого перевели в дубль, але Фенербахче такий бартер не влаштовує.

За чутками, на Аллах'яра уже претендує Андерлехт. У нинішньому сезоні УПЛ Сайядманеш провів 13 матчів, в яких відзначився 6-ма голами та трьома асистами.

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