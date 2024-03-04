Заря получила неожиданное усиление из-за рубежа – игрок вернулся спустя 2 года отсутствия
Луганский клуб снова получил в свое распоряжение бразильского нападающего Гильерме Смита.
На тренировке Зари был замечен бразилец Гильерме Смит, который уехал из Украины после начала войны, сообщает Telegram-канал луганчан.
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Сейчас нападающий не внесен в заявку клуба на сезон, поэтому сможет только поддерживать форму. На Transfermarkt указано, что Гильерме Смит сейчас находится без клуба.
Напомним, что Гильерме Смит перебрался в Зарю летом 2022-го года, где также играл преимущественно за молодежку. Бразилец сезон провел в молодежке Браги, где сыграл в 16 матчах и забил 2 гола.
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