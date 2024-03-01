Президент Зари Евгений Геллер рассказал, почему клуб не пришел к согласию по продлению контрактов с Даниилом Алефиренко, Денисом Нагнойным и Игорем Снурницыным. Причиной стали мистические "технико-тактические качества", которые должны выполнять лидеры команды.

– Во-первых, это не футболисты основы Зари. Вспомним прошлый сезон – они выходили на замену у Патрика. В этой кампании они играли, потому что так видели тренеры. Судя по турнирной таблице, они были неправы. Они никогда не были игроками основы.

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– Но ведь вы предлагали им продлить контракты?

– Да. Я говорю: "Я вам предлагаю контракты, дайте свои условия". Алефиренко и Нагнойный дали свои предложения – вообще не вопрос, мы согласны. Они попросили определенного уровня зарплаты. Нет вопросов. Сказал, что жмем руки, но они за такую зарплату, как лидеры команды, должны выполнять определенное количество тактико-технических качеств на поле.

– Тактико-технических действий?

– Действий, да.

– А кто должен считать?

– Они же все бегают с датчиками. Есть показатели лидеров и показатели всех остальных. Есть базовая зарплата, а ту, которую они хотят получать, они должны наработать ТТД. Я позвал Коваля (тренер Зари – прим.). Говорю: "Мне эти мальчики нравятся. Напишите, какие действия делают лидеры, и предложите это им". Он написал и отдал. Они долго думали, а потом сказали, что не будут подписывать. До свидания.

– Они же начали бы играть не на команду, а на свои ТТД.

– А там как раз действия на команду, а не что ты должен забить столько-то голов. Сколько ты должен отдать успешных передач и так далее – там такое.

– Я могу выйти и отдать 100% успешных передач назад.

– Там прописано, сколько пасов вперед он должен отдать. Я же проконсультировался. А то, что они подписали предыдущие контракты с другими командами – это их отношение к клубу, – поделился Геллер в интервью ТаТоТаке.

Отметим, что ТТД (технико-тактические действия – прим.) – суммарный показатель того, что игроки выполняют на поле: передачи, единоборства, подборы, перехваты, удары. Отметим, что ТТД (технико-тактические действия – прим.) – суммарный показатель того, что игроки выполняют на поле: передачи, единоборства, подборы, перехваты, удары.

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