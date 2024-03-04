Луганський клуб знову отримав у своє розпорядження бразильського нападника Гільєрме Сміта

На тренуванні Зорі був помічений бразилець Гільєрме Сміт, який виїхав з України після початку війни, повідомляє Telegram-канал луганців.

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Наразі нападник не внесений до заявки клубу на сезон, тож зможе лише підтримувати форму. На Transfermarkt вказано, що Гільєрме Сміт наразі перебуває без клубу.

Нагадаємо, що Гільєрме Сміт перебрався у Зорю влітку 2022-го року, де також грав переважно за молодіжку. Бразилець сезон провів у молодіжці Браги, де зіграв у 16 матчах та забив 2 голи.

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