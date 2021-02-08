Луганский клуб определился с игроками, на которых тренерский штаб будет рассчитывать во второй части сезона 2020/21.

В заявку Зари вошли Максим Хлань (14 номер), Захедитабар Шахаб (9 номер), Максим Казаков (48-й) и Владислав Емец (17-й). Егор Назарина решил сменить номер – с 27-го на 29-й, информирует официальный сайт луганчан.

Шахаб официально перешел в Зарю

Исчезли из заявки Зари Заури Махарадзе и Михайло Перович, которые покинули клуб. Также отзаявлены Тимофей Сухарь, Максим Агапов, Дмитрий Поддубный, Максим Гречкин и Игорь Чайковский.

Напомним, первую часть УПЛ Заря завершила на 4-м месте турнирной таблицы. У команды Виктора Скрипника 20 очков, а первый матч луганчане проведут уже 13 февраля – соперником станет черниговская Десна.

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