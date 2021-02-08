Луганський клуб визначився з гравцями, на яких тренерський штаб розраховуватиме в другій частині сезону 2020/21.

До заявки Зорі увійшли Максим Хлань (14 номер), Захедітабар Шахаб (9 номер), Максим Казаков (48-й), та Владислав Ємець (17-й). Єгор Назарина вирішив змінити номер – з 27-го на 29-й, інформує офіційний сайт луганців.

Шахаб офіційно перейшов у Зорю

Зникли із заявки Зорі Заурі Махарадзе та Михайло Перовіч, які покинули клуб. Також відзаявлені Тимофій Сухар, Максим Агапов, Дмитро Піддубний, Максим Гречкін та Ігор Чайковський.

Нагадаємо, першу частину УПЛ Зоря завершила на 4-му місці турнірної таблиці. У команди Віктора Скрипника 20 очок, а перший матч луганці проведуть вже 13 лютого – суперником стане чернігівська Десна.

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