Экс-форвард донецкого Олимпика Захедитабар Шахаб стал игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.

Гельзин: Незаменимых людей нет – альтернативу Шахабу мы нашли

25-летний футболист подписал с "мужиками" контракт сроком на четыре года. Сумма сделки не сообщается, однако ранее президент Олимпика Владислав Гельзин признался, что договорился с владельцем Зари Евгением Геллером о компенсации в размере 365 тысяч долларов.

Напомним, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.

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