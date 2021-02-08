Шахаб официально перешел в Зарю
Сага с переходом иранского легионера Олимпика Захедитабара Шахаба в луганский клуб завершилась.
Экс-форвард донецкого Олимпика Захедитабар Шахаб стал игроком Зари, сообщает официальный сайт луганского клуба.
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25-летний футболист подписал с "мужиками" контракт сроком на четыре года. Сумма сделки не сообщается, однако ранее президент Олимпика Владислав Гельзин признался, что договорился с владельцем Зари Евгением Геллером о компенсации в размере 365 тысяч долларов.
Напомним, Шахаб вместе с Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов.
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