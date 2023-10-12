Заря победила ФСК Мариуполь в Кубке Украины – определились все участники 1/4 финала
Заря стала последним участником 1/4 финала Кубка Украины, одолев ФСК Мариуполь. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Кубок Украины 2023/24, 1/8 финала
ФСК Мариуполь – Заря – 0:1
Гол: Волошин, 45+3
Последним поединком 1/8 финала Кубка Украины стала встреча между ФСК Мариуполь и Зарей. Представитель УПЛ прогнозируемо оказался сильнее участника Первой лиги ФСК Мариуполь, но игра была не простой для луганчан.
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Судьбу поединка решил гол Викентия Волошина со штрафного в конце первой половины. Нагнойного сбили почти на линии штрафной площади, а Викентий классным ударом с левой перебросил стенку и попал под перекладину.
Таким образом, именно Заря стала последним четвертьфиналистом Кубка Украины, присоединившись к Александрии, Шахтеру, Виктории, Полесью, Черноморцу, Оболони и Ворскле. Базовый день матчей 1/4 финала Кубка – 1 ноября.
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