Попытка "пивоваров" взять реванш за поражение в УПЛ (2:4). Матч, как и онлайн-трансляция Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Интересный факт: после поединков в чемпионате, состоявшихся на выходных, Иващенко выпустил аж 8 новых игроков основы, а Луческу дал отдохнуть только голкиперу и нападающему. Первый удар за хозяевами. На 6 минуте Суханов на дуге отбросил под удар Косовскому, который не попал в нижний левый угол. Высокое давление от динамовцев. Соперники же команды Луческу стараются действовать через длинные передачи или ловить "бело-голубых" на недостаточно плотном прессинге и выходить через короткий пас.

Оболонь – Динамо: онлайн-трансляция матча 1/8 финала Кубка Украины (видео)

Нещерет неплохо забрасывает ногами на чужую половину, хотя помог и отскок от оппонента. Ярмоленко тянет, а вот дальше не выполняет пас на совсем одинокого Диалло. Свободные зоны слева открываются немалые – проблемы с последним пасом не дают раскрыть их Ярмоленко и Караваеву. Выпускают и Буяльского на грань вратарской, однако бывший голкипер Динамо Кичак выручает в ближнем бою, вовремя выйдя наперерез. Почти сразу после розыгрыша углового Бражко подал, а Бенито головой пробивал с отскоком от газона – снова 34-летний вратарь на месте.

Диалло отдает в центр, Бражко быстро перемещает на дугу, где Буяльский тонким пасом переводит за спины на Бенито. Нигериец с Кичаком также не справился. Несколько подряд подкатов от Диалло, который и в матче УПЛ с ЛНЗ был одним из лучших по количеству и качеству единоборств. Бражко едва не привез, разворачиваясь в центре поля против двух соперников. Луческу громко высказывает претензии в своей эмоциональной манере. Несколько подряд убийственных моментов хозяев в пределах штрафной. Попов выпустил Краснопира после навеса с левого фланга – Нещерет тянет. Биловар позволил себя на удивление легко качнуть Суханову, Попов на этот раз подстраховал правый угол.

Приймак в падении головой пробивал, снова кипер на месте. Краснопир ловит подбор в очень опасной зоне, где его никто и не думает накрывать, и стреляет с разворота. Если бы не сейвы Нещерета, Динамо оказались бы в очень затруднительном положении. И снова Диалло собирает возле себя двух оппонентов и бросает в центр. На этот раз там Андриевский без раздумий бросает на линию штрафной, Буяльский подрабатывает, Бенито своего же партнера обворовывает, но не попадает в дальний. Какой-то тайм упущенных возможностей Оболони и Бенито получается.

Андриевский сперва накрывает пас "пивоваров" в чужой трети, а затем сам же и пробивает после сброса Буяльского. Неточно. Ярмоленко не смог прошить Кичака, даже забравшись в огромный офсайд (VAR нет, но судьи с некоторой паузой свистят положение вне игры). Оболонцы не чураются брутально принимать Бенито – это уже моментами что-то большее из хоккея. Ярмола забросил на Буяльского, который головой перебросил и голкипера, и ворота.

Бенито теперь уже в роли разыгрывающего. Нигериец на крохотном пространстве разыграл элегантную стеночку с Буяльским, которому досталось сзади по ноге от защитника. Судьи прозевали момент, очень похожий на пенальти, хотя там и выходил из ворот Кичак. Момент, символизирующий первый тайм. Ярмоленко забросил в спину на Диалло, который уже рванул в центр. Дубинчак совсем без опеки сам не добежал в направлении штрафной, но претензии Андрею высказал, мол, чего не отдал. На это 33-летний вингер сборной Украины смачно выругался, оценив расположение левого защитника как неподходящее.

В перерыве Волошин заменил Диалло. Оболонь снова начинает острее в атаке. Бражко выполнил неудачную диагональ на чужой половине, поэтому прошла быстрая контратака. Осману дали очень много пространства слева, а вот Краснопир в штрафной пробил не лучшим образом. Как же просто и эффективно комбинируют "пивовары". Заброс от своей штрафной в чужую, а там Суханов и Краснопир вдвоем разбираются, но удар не удается. Прошло еще несколько секунд и произошло то, к чему все шло. Дубинчак отдал рискованный пас под прессинг, Косовский накрыл Бражко в подкате, Краснопир выкатил в центр, а Суханов пробил от штанги в сетку.

Еще одна ошибка под давлением, уже во владениях Нещерета, Биловар бросается под удар. Тарануха дает отдохнуть неожиданному герою встречи. Рамадани и Сирота на 62 минуте заменили Бражко и Биловара. Ярмоленко накрутил двоих, прошел почти во вратарскую, однако на удар его не хватило. И тут же Андрей слишком эмоционально пихает кому-то из партнеров. Волошин берет игру на себя, разворачивается и заставляет сетку трепетать. Проблема в том, что только внешняя ее сторона.

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Шепелев, заменивший Андриевского, начинает с грязного полета в ноги сопернику. Желтая карточка – это еще лучшее наказание. Дубинчак вынес мяч вместе с ногами Косовского. Это было больно, выругался пострадавший. Очень много нервов. "Три минуты остановки там, три минуты здесь", – Луческу возмущается постоянными паузами в игре. Однако Динамо со своей стороны как-то не очень спешит в атаке, где все надежды будто на одного лишь Ярмолу. Буяльский классно накрутил нескольких соперников и пробил метров с 16, Кичак не менее эффектно вытянулся в струнку.

Еще один чудо-сейв вратаря Оболони после подачи углового, Сирота пробивал и даже требовал засчитать мяч, но тот совсем не пересек линию. Буяльский со штрафного бахнул в перекладину – снаряд, казалось, шел очевидно выше, но неожиданно в последний момент опустился. Динамо потратило силы основы и только второй раз в истории проиграло Оболони, запасные которой вполне наиграли на такую эмоциональную победу. Кубок Украины получит нового обладателя, ведь команда Луческу получила этот трофей последней 2 года назад.

Последний раз Динамо не было в четвертьфинале Кубка Украины еще до войны. В далеком сезоне 2012/13 киевляне вылетели от Шахтера, который тогда тренировал Мирча Луческу (1:4). Румынский наставник, к слову, после фиаско против Оболони признал свою вину – мол, вместо основы, которой не хватило кубкового менталитета, нужно было выпустить больше молодых и голодных исполнителей, в частности, Малыша, Царенко и, возможно, даже 17-летнего Пономаренко.

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