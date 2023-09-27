Матч в Одессе обещал быть очень интересным, ведь встретились вторая и третья команды УПЛ. Руководство одесского клуба решило подзаработать на этой встрече, закрыв ее от свободного доступа – игру можно было посмотреть, заплатив за месячную подписку на ютуб-канал моряков. Она стоила 35 гривен, однако параллельно игру показывали пираты из Черной жемчужины .

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Старт встречи оказался динамичным. Черноморец начал интереснее. Уже на 3-й минуте Иеде обходил Бескоровайного и мог врываться в штрафную с правого края, но упал после минимального контакта. Арбитры не увидели здесь фола – как и в эпизоде на 12-й минуте, когда Дибанго высоко поднял ногу и влетел в Штогрина. Почему-то VAR не стали использовать, хотя эпизод случился на углу штрафной.

Кривбасс огрызнулся прорывом Кожушко на 13-й минуте. Олег продрался по границе поля и прострелил на линию вратарской, однако от замыкания спас Путря. Черноморец моментально огрызнулся атакой с классным разрезным пасом Иеде на ход Бойчуку, но Клищук вышел из ворот и был первым на мяче.

А на 14-й минуте криворожане праздновали гол! Кожушко снова продавил защитника на фланге – только теперь на правом. Гучек не смог остановить Олега, дав ворваться в штрафную и спокойно покатить на Приходько. 1:0 Роман Григорчук сразу же заменил Луку (это была не первая ошибка словенца), однако в моменте с пропущенным мячом развалилась вся оборона.

Казалось, что сейчас матч раскроется, но не все произошло, как хотелось. Темп игры упал, а опасных моментов почти не возникало – исключением стала атака Кривбасса на 35-й минуте, когда Лунев выводил Кожушко один на один с Варакутой. Правда, под углом. Голкипер не дал себя переиграть.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Кривбасса. В раздевалке Юрий Вернидуб провел двойную и довольно неожиданную замену – тренер снял с пробега Кожушко и Бескоровайного. Вероятно, экономил силы лидеров перед матчем УПЛ против Руха. На поле вышли Дебелко и Стецьков.

Роман Григорчук усадил на скамейку Штогрина и Кузыка, бросив в бой Бадибангу и Даду. Впрочем, уже через пять минут после перерыва Черноморец мог пропускать во второй раз – Хомченовский подхватил отскок после углового и нанес очень сильный удар в левый угол. Варакута спас одесситов!

Этот момент возродил игру. Через четыре минуты после этого выстрела "моряки" могли сравнивать счет усилиями Бойчука – Богдан ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний. Рядом со стойкой! Кривбасс сразу же ответил. Дибанго на 57-й обокрал Бадибангу с левого угла штрафной вколотил по воротам – мимо левой девятки!

Юрий Вернидуб решил провести замену, выпустив Илича вместо Приходько. Роман Григорчук парировал, бросив в бой Вакулу вместо Бойчука. И этот ход сработал! На 65-й минуте Владислав отдал передачу на ход Дада по левому флангу, а тот вошел в штрафную, собрал на себе кучу защитников и пробил в дальний угол – 1:1!

Этот гол придал Черноморцу крылья. В последние полчаса одесситы уже явно владели инициативой, в то время как Кривбасс выглядел достаточно инертно. Правда, моментов это не приносило, за исключением одного пожарного эпизода у ворот гостей – Иеде пробивал метров с семи, но запустил мяч по воробьям. Казалось, что игра перейдет в овертаймы.

Не перешла. На 3-й компенсированной минуте "моряки" заработали штрафной, подачу с которого замкнул Васильев. Клищук парировал, однако на добивании тут же сыграл Шпорн – 2:1!

До конца встречи оставалось полторы минуты, поэтому Кривбасс капитулировал. Черноморец выходит в четвертьфинал Кубка Украины 2023/24!

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