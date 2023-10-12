Зоря стала останнім учасником 1/4 фіналу Кубка України, здолавши ФСК Маріуполь. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Кубок України 2023/24, 1/8 фіналу

ФСК Маріуполь – Зоря – 0:1

Гол: Волошин, 45+3

Останнім поєдинком 1/8 фіналу Кубка України стала зустріч між ФСК Маріуполь та Зорею. Представник УПЛ прогнозовано виявився сильнішим за учасника Першої ліги ФСК Маріуполь, але гра була не простою для луганців.

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Долю поєдинку вирішив гол Вікентія Волошина зі штрафного наприкінці першої половини. Нагнойного збили майже на лінії карного майданчика, а Вікентій класним ударом з лівої перекинув стінку та влучив під поперечку.

Таким чином, саме Зоря стала останнім чвертьфіналістом Кубка України, приєднавшись до Олександрії, Шахтаря, Вікторії, Полісся, Чорноморця, Оболоні та Ворскли. Базовий день матчів 1/4 фіналу Кубка – 1 листопада.

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