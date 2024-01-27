"Питання щодо Аттевелда знято з негативним результатом. Перемовини зайшли у глухий кут на стадії обговорення фінансових умов.

Зоря виступила проти відновлення чемпіонату U-21: "Давайте краще ці кошти скеруємо на те, щоб виграти цю кляту війну"

Уявімо це так: ван Леувен заробляв в Зорі Х, Аттевелд попросив Х помножений на 30%, а запропоновано йому було Х поділено на 30%. Тобто різниця між очікуванням та пропозицією склала майже 100%", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, 57-річний нідерландець працював асистентом у тренерському штабі Патріка ван Леувена у Зорі, з якою завоював бронзові медалі. Після цього він разом зі своїм земляком перебрався у Шахтар, який покинув у жовтні 2023 року. Наразі виконувачем обов'язків головного тренера Зорі є Юрій Коваль.

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