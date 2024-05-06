– Эмоции очень замечательные. Наконец-то мы смогли победить. У нас сейчас сложное время, и я рад, что могу помогать команде. Я забил свой дебютный гол, он, как оказалось, стал победным.

Спасение Максимова в видеообзоре матча СК Днепр-1 – Кривбасс – 1:0

Я очень рад, что имею возможность играть рядом с такими невероятными игроками. Они очень меня поддерживают, помогают. Мое развитие очень от них зависит.

– Насколько повлияли на этот матч те слова, которые говорил ваш главный тренер до этого, что если команда не сможет переиграть Кривбасс, то он покинет команду? Это добавило вам определенной мотивации?

– Я считаю, что да. У нас вообще и так была принципиальная очень игра с Кривбассом. Прошлый раз они нас победили 3:0. Для нас это был принципиальный матч, я рад, что мы смогли победить, и все получилось как нельзя лучше.

– Интересный момент был, когда вас уже заменили. После тревоги вы сидели, смеялись с какого-то видео, которое вам показывали уже на скамейке запасных. Что там было за видео?

– Там было видео, как Вильевич в 1-м тайме на все поле кричал: "Рамик!" Пихал мне за то, что не добегал.

– Кто из опытных игроков больше всего вас поддерживали?

– Я считаю, каждый мне помогал. Если говорить, кто больше всего, то Жека Пасич очень помог влиться в коллектив этот. Сваток меня поддерживает, всегда дает какие-то советы, как играть, как где-то на себя брать. Благодаря ему я уверенно себя на поле чувствую. Бабенко тоже помогает, всегда поддерживает. Если где-то не получилось – он всегда мне голову поднимает, чтобы не выпадал, – сказал Гаджиев в комментарии FootballHub.

Напомним, в текущем сезоне Рамик провел за СК Днепр-1 шесть матчей, в которых забил 1 гол.

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