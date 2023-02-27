Центральный нападающий Денис Почапский продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт луганчан.

Воспитанник Шахтера с опытом выступлений в Португалии перешел к украинскому тренеру в Европу

Условия соглашения с 18-летним форвардом не сообщаются.

Напомним, Почапский – воспитанник Шахтера, однако за первую команду "горняков" не провел ни одного матча (играл за U-17 и U-19). С марта 2022 года выступал в Польше – за Вислоку (из третьего дивизиона) и молодежку Хойничанки (второй дивизион).

К слову, Заря завершила первую часть сезона на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, набрав 28 очков.

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