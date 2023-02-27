Голкипер Евгений Кучеренко продолжит карьеру в грузинской Диле, сообщает Transfermarkt.

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Кроме него, в Дилу вернулся еще один украинец – форвард Николай Ковталюк. Оба игрока перешли в новую команду в статусе свободных агентов и подписали контракт на год – до 31 декабря 2023 года. К слову, Дилу сейчас тренирует украинский специалист Андрей Демченко.

Напомним, 23-летний Кучеренко – воспитанник Шахтера. Выступал за португальскую Лейрию, хмельницкое Подолье, Колос и казахский Аксу.

27-летний Ковталюк – начинал в Карпатах. Успел поиграть за Мариуполь, Полтаву, киевский Арсенал, Колос, словацкий Земплин, грузинские Колхети-1913, Динамо Тбилиси, Дилу, южнокорейский Анян, казахские Акжайык и Шахтер Караганда. Transfermarkt оценивает обоих футболистов в 250 тысяч евро.

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