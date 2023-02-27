Центральний нападник Денис Почапський продовжить кар'єру в Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.

Вихованець Шахтаря з досвідом виступів у Португалії перейшов до українського тренера в Європу

Умови угоди з 18-річним форвардом не повідомляються.

Нагадаємо, Почапський – вихованець Шахтаря, однак за першу команду "гірників" не провів жодного матчу (грав за U-17 та U-19). З березня 2022 року виступав у Польщі – за Віслоку (з третього дивізіону) та молодіжку Хойнічанки (другий дивізіон).

До слова, Зоря завершила першу частину сезону на четвертій сходинці турнірної таблиці УПЛ, набравши 28 очок.

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