Руслан Ротань дебютировал в роли главного тренера клуба УПЛ, непосредственно приобщившись к эффектному камбэку в матче 6-го тура против Металлиста 1925 (3:3). Отчёт читайте на "Футбол 24".

Честь открыть вторую часть сезона УПЛ получил поединок на КСК Ника между Александрией и Металлистом 1925. Афишей матча выступал дебют Руслана Ротаня в роли главного тренера клуба УПЛ. Да и на его противостояние с экс-одноклубником Эдмаром было интересно взглянуть.

Ротань мотивирует игроков Александрии благодаря своей второй работе

Ожидалось, что встреча будет небогатой на моменты. Явного усиления команды за зиму не получили, а на сборах все было печально. Александрийцы выиграли лишь 2 матча из 10-ти, забив всего 11 мячей, а харьковчане только в одном из 9-ти спаррингов провели больше одного гола.

Впрочем, ход встречи на КСК Ника в очередной раз доказал простую истину – не стоит ориентироваться на результаты товарняков. Еще до перерыва телезрители увидели три гола. Счет был открыт уже на 7-й минуте – это Третьяков принял передачу от Мустафаева и выстрелил с линии штрафной. Александрия вышла вперед!

После этого игра успокоилась, однако в середине первого тайма Металлист 1925 шокировал хозяев. На 21-й минуте Ткачук замкнул подачу от Русина, направив мяч под дальнюю штангу, а на 33-й Бычек завершил контру "желто-синих" ударом с правого края штрафной – 1:2! А еще был хороший выстрел Ременюка с близкой дистанции штрафной мимо ближней штанги.

Александрия не поплыла. Всего через минуту после пропущенного гола Мустафаев крутил мяч с правого края штрафной. Точности немного не хватило – как и Михайленко на 39-й, когда тот пробивал головой. В конце концов, отдыхать футболисты отправились при преимуществе Металлиста 1925 в счете.

Учитывая завершение первого тайма, можно было ожидать камбэк подопечных Руслана Ротаня. Под эту задачу тренер освежил атаку, выпустив Кожушко и Кобзаря вместо Шулянского и Волошина. Тем более неожиданным стал третий гол харьковчан, проведенный через минуту после перерыва! Мощный выстрел Русина метров с 18-ти парировал Горох, а Шершень сыграл на добивании – 1:3!

Хозяева не сдались. На 53-й минуте они могли вернуться в игру, устроив панику в штрафной Металлиста 1925. Ее результатом стала травма голкипера Мозиля, вместо которого выпустили Сидоренко. Впрочем, активность подопечных Руслана Ротаня после этого еще долго не конвертировалась в интересные моменты. В конце концов, наставник "аграриев" провел еще одну серию замен – на поле появились Ковалец и Калитвинцев (Рыбалка и Цуриков отправились отдыхать).

Они вышли на 67-й минуте, а уже на 68-й Александрия сократила отставание в счете! Замены сработали. Ковалец нашел передачей Мустафаева, а тот с правого фланга покатил мяч на линию штрафной. Третьяков принял его и мощно выстрелил в левый нижний угол – 2:3! Еще через несколько минут Бабогло замыкал подачу, но Владислав пробил точно в руки голкиперу.

Теперь уже Эдмар пытался перевернуть ход игры, выпустив Дмитренко и Абдулаева на 80-й минуте, однако уже на 81-й снова сработали замены Ротаня. Калитвинцев исполнил навес, Кожушко сбросил его на Кобзаря, а тот расстрелял ворота – 3:3!

На 85-й Калитвинцев мог и сам отличиться, выстрелив под перекладину. Сидоренко парировал. Вообще, в концовке встречи Александрия доминировала. Не хватало только моментов – после выстрела Калитвинцева хорошего шанса на гол пришлось ждать аж 10 минут. Героем мог стать Ковалец, который сместился к линии штрафной и бахнул мимо правой стойки.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью – 3:3! Шикарное открытие весенней части сезона. Александрия набрала 25 очков, оставшись на пятой позиции и приблизившись к Заре на расстояние трех зачетных баллов. Металлист 1925 поднялся на седьмую позицию, имея 19 пунктов в активе.

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