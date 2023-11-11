"Сначала вроде бы игра удавалась, у наших ворот не было моментов. Правильно тактически действовали, сыграли по такой же схеме, как они. То есть каждый знал, за кого отвечает в защите. Старались на быстрых атаках, конечно, создавать моменты.

Очередное фиаско Шарана и Ко в видеообзоре матча Колос – Минай – 2:0

Но 2 стандартных положения, 2 угловых... Хотя мы работали над этим, каждый знал, с кем играть. К большому сожалению, пропустили. Во втором тайме изменили схему, начали больше играть на атаку. После удаления можно сказать только хорошие слова нашим ребятам. Играли неплохо, агрессивно, прессинговали, физически выдержали. Но надо начинать так игру. Мы в такой ситуации, что надо против каждой команды действовать агрессивнее.

Есть ли у меня индивидуальные претензии к игрокам? Это внутренние проблемы. Конечно, они всегда есть. Но я не хочу называть фамилии. У меня есть претензия к себе в первую очередь. Пусть каждый в себе разбирается – тогда будет порядок и результат", – сказал Шаран в эфире УПЛ ТБ.

Напомним, после 14-ти туров Минай продолжает идти в турнирной таблице УПЛ последним, имея в своем активе лишь 6 очков.

Колос уверенно переиграл Минай, поднявшись на шестое место – закарпатцы до сих пор без побед в УПЛ