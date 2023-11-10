В предыдущем раунде мы остались без очков. Шахтер свой матч Барселоне проиграл, а Заря отдыхала, потому что встречу с Маккаби перенесли из-за вооруженного конфликта в Израиле. На этой неделе был зеркальный тур, и он подарил нам приятную неожиданность. Дончане в номинально домашнем поединке обыграли звездную банду Хави Эрнандеса. К сожалению, луганчане не смогли поддержать земляков, безвольно проиграв свой матч.

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Поэтому баллы в таблицу коэффициентов УЕФА принес только Шахтер. Победа над Барселоной обошлась в 0,4 балла, наш сезонный рейтинг теперь составляет 3,100. Украина сохранила общее семнадцатое место, но позволила Израилю сократить отставание на 0,1 балла. В этом контексте поражение Зари прямому конкуренту имеет дополнительное отрицательное значение.

Напомним, от Украины в еврокубках начинали борьбу пять команд (Ворскла, СК Днепр-1, Динамо, Заря и Шахтер). Именно на такой коэффициент делятся все набранные очки – так два пункта за победу "горняков" над Барсой конвертировались в 0,4 балла, которые и пошли в таблицу коэффициентов. Вот и имеем, что в общем рейтинге этого сезона мы занимаем 28 место, только на этой неделе опередив Косово.

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Квоту в еврокубки на следующий сезон формируют показатели за последние пять лет. Благодаря прошлым достижениям у Украины есть неплохие шансы по меньшей мере сохранить 17-е место. Кроме того, реально опередить Сербию. Клубы из этой страны снова не набрали очков вообще, поэтому расстояние сократилось на 0,4 балла. Чтобы обойти этого конкурента, нужно еще две победы.

Попадание в топ-15 возможно только математически, а если откровенно, то это, скорее, недостижимая мечта. Украине больше нужно опасаться тех, кто позади. В частности, Греция улучшает свой коэффициент каждый тур, ведь до сих пор имеет четыре команды.