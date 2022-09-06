Опытный защитник Богдан Бутко снова будет выступать в чемпионате Украины.

Переход не удалось удержать в секрете. Накануне в СМИ появилась информация о том, что Бутко находится в расположении Зари. Просмотр прошел успешно, поскольку стороны решили зафиксировать сотрудничество.

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Заря на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с Богданом Бутко на один сезон. Футболист будет выступать под номером 2. Переход совершили на правах свободного агента.

Напомним, Бутко – воспитанник Шахтера. В структуре "горняков" находился до июля 2021 года. После завершения контракта с дончанами был без клуба. То есть фактически год у Богдана не было игровой практики.

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