– Вы скептически относитесь к данным, которые публикует Transfermarkt. На днях они написали, что за Кабаева Динамо заплатило 1,2 миллиона евро. Есть в этом доля правды или опять мимо?

– В данном случае о финансах речь вообще не идет. Лично я думаю, что Кабаев стоит намного больше этой суммы.

"Луческу завалил игроков Динамо в яму": Сабо оценил перспективы киевлян после громкого фиаско на старте сезона

– В Динамо ушел Кабаев, в обратном направлении проследовали Вантух, Антюх и Русин. Кроме того, вы взяли в аренду динамовцев Бражко и Михайленко. Какие цифры фигурировали в случае с этими трансферами?

– Никто никого не покупал и никто никого не продавал. Одни футболисты пришли, другие – ушли. Игроки, которые не подошли Динамо, подошли Заре.

Кабаев заинтересовал Динамо ‒ и перешел в киевский клуб. Он пять лет верой и правдой служил Заре, тратил свое здоровье, поэтому мы отпустили его бесплатно. Точно так Динамо отпустило к нам своих игроков, – цитирует Оганова FanDay.

Напомним, недавно Динамо подписало Владислава Кабаева, а в обратном направлении в Зарю отправились Назарий Русин, Роман Вантух и Денис Антюх. Русин уже успел забить киевлянам в матче третьего тура УПЛ, завершившемся победой Зари со счетом 3:2.

Заря в меньшинстве обыграла Динамо – Луческу поплатился за кадровые эксперименты, киевлян наказали бывшие игроки