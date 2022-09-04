Динамо подписало Кабаева бесплатно – киевляне отпустили своих игроков в Зарю на аналогичных условиях
Генеральный директор Зари Станислав Оганов рассказал об условиях перехода Владислава Кабаева в Динамо.
– Вы скептически относитесь к данным, которые публикует Transfermarkt. На днях они написали, что за Кабаева Динамо заплатило 1,2 миллиона евро. Есть в этом доля правды или опять мимо?
– В данном случае о финансах речь вообще не идет. Лично я думаю, что Кабаев стоит намного больше этой суммы.
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– В Динамо ушел Кабаев, в обратном направлении проследовали Вантух, Антюх и Русин. Кроме того, вы взяли в аренду динамовцев Бражко и Михайленко. Какие цифры фигурировали в случае с этими трансферами?
– Никто никого не покупал и никто никого не продавал. Одни футболисты пришли, другие – ушли. Игроки, которые не подошли Динамо, подошли Заре.
Кабаев заинтересовал Динамо ‒ и перешел в киевский клуб. Он пять лет верой и правдой служил Заре, тратил свое здоровье, поэтому мы отпустили его бесплатно. Точно так Динамо отпустило к нам своих игроков, – цитирует Оганова FanDay.
Напомним, недавно Динамо подписало Владислава Кабаева, а в обратном направлении в Зарю отправились Назарий Русин, Роман Вантух и Денис Антюх. Русин уже успел забить киевлянам в матче третьего тура УПЛ, завершившемся победой Зари со счетом 3:2.
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