Зоря офіційно оголосила про підписання Бутка
Досвідчений захисник Богдан Бутко знову буде виступати в чемпіонаті України.
Перехід не вдалося зберегти в секреті. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Бутко перебуває у розташуванні Зорі. Перегляд пройшов успішно, адже сторони вирішили зафіксувати співпрацю.
Динамо підписало Кабаєва безкоштовно – кияни відпустили своїх гравців у Зорю на аналогічних умовах
Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з Богданом Бутком на один сезон. Футболіст буде виступати під номером 2. Перехід здійснили на правах вільного агента.
Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував до липня 2021 року. Після завершення контракту з донеччанами був без клубу. Тобто фактично рік Богдан не мав ігрової практики.
Трансферний дедлайн літа 2022: Мудрик залишається, 3 трансфери Барси на фініші, домінація англійської "суперліги"