Досвідчений захисник Богдан Бутко знову буде виступати в чемпіонаті України.

Перехід не вдалося зберегти в секреті. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Бутко перебуває у розташуванні Зорі. Перегляд пройшов успішно, адже сторони вирішили зафіксувати співпрацю.

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Зоря на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з Богданом Бутком на один сезон. Футболіст буде виступати під номером 2. Перехід здійснили на правах вільного агента.

Нагадаємо, Бутко – вихованець Шахтаря. У структурі "гірників" перебував до липня 2021 року. Після завершення контракту з донеччанами був без клубу. Тобто фактично рік Богдан не мав ігрової практики.

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