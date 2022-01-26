Предложение от Зари – единственное, которое получил Фенербахче по Пелкасу, сообщает Fotospor.

Заря заинтересована в подписании вингера сборной Греции

Впрочем, турецкий клуб не намерен соглашаться на нее. Луганчане не намерены платить за аренду грека, а также рассчитывают, что Фенербахче будет выплачивать часть зарплаты. Пелкас также не проявляет интереса к возможному переезду в Украину.

К слову, Пелкас разочаровал руководство Фенербахче в текущем сезоне, забив 1 гол в 20 поединках. Также Димитрис за свою карьеру успел провести 24 игры в составе сборной Греции, у которых отличился 1 забитым мячом.

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