Вингер Фенербахче и сборной Греции Димитрис Пелкас может перебраться в луганскую Зарю.

Заря в ближайшее время начнет переговоры с Фенербахче насчет подписания Пелкаса, сообщает aspor.

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Пока неизвестно, на каких условиях грек может присоединиться к луганцам – перейдет на правах аренды или стороны договорятся о полноценном трансфере.

К слову, Пелкас разочаровал руководство Фенербахче в текущем сезоне, забив 1 гол в 20 поединках. Также Димитрис за свою карьеру успел провести 24 игры в составе сборной Греции, у которых отличился 1 забитым мячом.

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