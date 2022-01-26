Вінгер Фенербахче Дімітріс Пелкас, скоріш за все, не приєднається до луганської Зорі.

Пропозиція від Зорі – єдина, яку отримав Фенербахче щодо Пелкаса, повідомляє Fotospor.

Зоря зацікавлена у підписанні вінгера збірної Греції

Втім, турецький клуб не має намір на неї погоджуватись. Луганці не мають наміру платити за оренду грека, а також розраховують, що Фенербахче виплачуватиме частину зарплати. Пелкас також не виявляє інтересу до можливого переїзду в Україну.

До слова, Пелкас розчарував керівництво Фенербахче у поточному сезоні, забивши 1 гол у 20 поєдинках. Також Дімітріс за свою кар'єру встиг провести 24 гри у складі збірної Греції, у яких відзначився 1 забитим м'ячем.

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