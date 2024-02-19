Заря смогла договориться с Полесьем, чтобы воспользоваться его ареной для встречи с Ворсклой.

Заря на своем сайте сообщила, что матч 18-го тура УПЛ против Ворсклы состоится в Житомире.

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Первую часть сезона луганчане провели в Киеве на арене Левого берега, а во время зимней паузы поползли слухи, что клуб планирует принимать соперников на стадионе Авангард в Ужгороде. Оказалось, что "черно-белых" попросили найти себе пристанище только на одну игру – против Ворсклы, поскольку технические службы Левого берега еще не завершили подготовку газона к возобновлению сезона.

Заря действительно планировала сыграть с полтавчанами в Ужгороде, однако рассматривала и другие варианты. В конце концов, было решено сэкономить во времени, которое команда потратит на путешествие в Закарпатье, и провести игру на арене Полесья.

Напомним, матч между Зарей и Ворсклой состоится в понедельник, 26 февраля. Начало встречи в 13:00.

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