Начальник луганской команды Игорь Гузь рассказал, как в клубе будут выходить из сложившейся ситуации.

"Случилось грубое нарушение контрактных обязательств некоторых футболистов, а именно – необоснованный невыход на игру некоторых из них, а также жалобы на состояние здоровья, которые не подтверждены нашей медицинской службой.

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После игры с Минаем футболисты заявили, что не согласны с датой получения премий и будут бойкотировать матч против Динамо. На следующий день после игры с Минаем, в клубе началось служебное расследование по данному факту: футболистам было предложено в письменной форме объяснить причину отказа от участия в матче с Динамо. Футболисты отказались указывать причины, сославшись на то, что они примут участие в матче", – сказал Гузь в комментарии "ТаТоТаке".

Напомним, лидеры и старожилы Зари поставили руководству Зари ультиматум, требуя выплаты обещанных премиальных за участие в еврокубках.

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