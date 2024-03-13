“В конце первой части сезона у команды была встреча с владельцем Евгением Геллером, на которой встал вопрос долгов. А именно обещанный, но невыплаченный бонус за призовое 3-е место УПЛ и отдельно за участие в основном турнире еврокубков.

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Геллер посоветовал игрокам перед тем, как ставить этот вопрос, сначала взглянуть в текущую турнирную таблицу, где на тот момент Заря отставала. Чтобы получить обещанное, посоветовал ребятам порадовать его результатом. Это команда и сделала в стартовых после каникул турах. 7 очков в 3-х матчах хватило, чтобы с позиции силы напомнить о своих претензиях на законные премиальные.

Но до игры с Динамо ни финансовых поступлений не было, ни исчерпывающего ответа. Поэтому и пришлось прибегать к крайностям. Футболисты просто отказались выходить на поле. Отступать им некуда. Ведь у многих заканчиваются летом контракты и они понимают, что если бонус не выплатят сейчас, то о нем можно будет забыть", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.

Напомним, Заря все-таки вышла на матч с Динамо, но сверхэкспериментальным составом, который состоял из легионеров и молодых футболистов. В итоге, луганчане проиграли киевлянам, пропустив дважды.

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