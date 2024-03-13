Начальник луганської команди Ігор Гузь розповів, як у клубі будуть виходити з ситуації, яка склалась.

"Трапилося грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме – необгрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою.

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Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти Динамо. Наступного дня після гри з Минаєм, у клубі розпочалося службове розслідування за даним фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з Динамо. Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони візьмуть участь у матчі", – сказав Гузь у коментарі "ТаТоТаке".

Нагадаємо, лідери і старожили Зорі поставили керівництву Зорі ультиматум, вимагаючи виплати обіцяних преміальних за участь у єврокубках.

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