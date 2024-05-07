Бывший нападающий Шахтера, Динамо и сборной Украины Жуниор Мораес также сыграет на турнире Kings World Cup, который организовывает Жерар Пике.

К медиафутбольной команде UA Steel, которой занимаются легенда украинского футбола, действующий президент УАФ Андрей Шевченко и блогер и стример Михаил Лебига, решил присоединиться и натурализованный бразилец Жуниор Мораес.

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"С большим удовольствием объявляю, что я стану частью национальной команды Украины в Kings League на события, которая состоится с 26 мая по 8 июня в Монтеррее, Мексика", – поделился Мораес на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее стали известны имена еще четырех участников: Андрей Пятов, Евгений Коноплянка, Андрей Воронин и Валерий Федорчук.

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