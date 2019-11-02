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Заря, Десна и Динамо будут бороться за второе место в УПЛ, – Кобин

09:45 58 Читати українською
Заря, Десна и Динамо будут бороться за второе место в УПЛ, – Кобин
Василий Кобин / ФК Минай

Бывший игрок Шахтера и сборной Украины Василий Кобин, который сейчас возглавляет команду Первой лиги Минай, подедлился своими ожиданиями от борьбы в верхней части турнирной таблицы УПЛ.

"Думаю, что Заря, Десна и Динамо будут бороться за второе место в УПЛ. Александрия? Возможно, но у александрийцев много сил и эмоций сейчас забирает Лига Европы. У команды нет опыта борьбы на нескольких фронтах, поэтому команда Шарана может не выдержать такого графика матчей .

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Что касается Десны, то она заслуженно занимает третье место. У команды квалифицированный тренерский штаб, который хорошо готовит футболистов тактически на все игры", – цитирует Кобина zbirna.com.

Напомним, после 12 туров турнирную таблицу УПЛ возглавляет Шахтер, в активе которого 34 очка. На втором месте – Динамо с 24 очками, третье – за Десной (23), а на четвертом расположилась Заря (22 очка).

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