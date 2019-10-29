Михайленко рассказал о главной задаче СК Днепр-1 на сезон

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко накануне матча Кубка Украины против Ингульца рассказал о главных задачах своей команды на текущий сезон.

"Это 1/8 Кубка Украины. Мы и на предыдущей стадии с Агробизнесом играли основным составом. Рассматриваем этот сезон как возможность набраться опыта.

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Этот матч тоже рассматриваем как возможность сыграть с хорошей командой, финалистом прошлого розыгрыша. Это возможность для молодежи набираться опыта", – сказал Михайленко в эфире ФутболNEWS.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины Ингулец – СК Днепр-1 состоится завтра, начало – в 15:00.

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