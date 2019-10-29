toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Кубок Украины
ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ КУБОК УКРАИНЫ

Михайленко рассказал о главной задаче СК Днепр-1 на сезон

18:27 117 Читати українською
Михайленко рассказал о главной задаче СК Днепр-1 на сезон
Дмитрий Михайленко / СК Днепр-1

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко накануне матча Кубка Украины против Ингульца рассказал о главных задачах своей команды на текущий сезон.

 

"Это 1/8 Кубка Украины. Мы и на предыдущей стадии с Агробизнесом играли основным составом. Рассматриваем этот сезон как возможность набраться опыта.

Назаренко: СК Днепр-1 контролировал игру с Олимпиком, но удаление изменило все

Этот матч тоже рассматриваем как возможность сыграть с хорошей командой, финалистом прошлого розыгрыша. Это возможность для молодежи набираться опыта", – сказал Михайленко в эфире ФутболNEWS.

Напомним, матч 1/8 финала Кубка Украины Ингулец – СК Днепр-1 состоится завтра, начало – в 15:00.

СК Дніпро-1: очікування були далекими від реальності, або Чому команда Михайленка не стала "третьою силою"

blog_ava
Лунин едет в Барселону, очередной топ-экзамен для Малиновского, битва титанов в Англии – топ-матчи евромидуика
Теги
Кубок Украины Дмитрий Михайленко Дмитрий Михайленко СК Днепр-1 СК Днепр-1 Ингулец - СК Днепр-1
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
    Кубок України — 08:001147 Динамо – Шахтер: прогноз на матч Кубка Украины
1
час
:
51
мин
Барселона
22:15
Вальядолид
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук