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Цыганык оценил перспективы Леднева и Русина в Динамо

29 октября 23:20 61 Читати українською
Цыганык оценил перспективы Леднева и Русина в Динамо
Назарий Русин / ФК Заря

Известный журналист Игорь Цыганык в эфире "Цыганык LIVE" поделился своим мнением относительно арендованных у Динамо игроков Зари – Богдана Леднева и Назария Русина

"От тренера зависит, будут Леднев и Русин иметь игровое время в Динамо. В Заре они получили шанс – вот они и заиграли. А если их посадить, и будет играть Соль, Родригес и Де Пена, то, безусловно, шансов проявить себя в них не будет.

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Леднев и Русин прекрасно смотрятся в Заре. Леднев вообще для меня открытие. Я очень много слышал о нем еще тогда, когда он был в Днепре. Затем, когда он появился в Динамо, о нем разное говорили: что он любит погулять, имеет сложный характер, что к нему нужен индивидуальный подход. Да к любому футболисту должен быть индивидуальный подход. Потому что футболисты вообще нестандартные. И сейчас он раскрылся. Как оказалось, у Леднева эта индивидуальность характера проявляется не только в личных моментах, но и в игровых. Такого футболиста в киевском Динамо сейчас нет. Игрок, который может разогнать атаку, протянуть мяч, отдать передачу, пробить с левой ноги", – сказал Цыганик.

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Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Игорь Цыганык Богдан Леднев Богдан Леднев Назарий Русин Назарий Русин
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