Михайленко: В моей карьере не было таких длительных серий из поражений

Главный тренер СК Днепр-1 Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями перед матчем 13-го тура УПЛ против луганской Зари.

"Как мы будем преодолевать серию из поражений? Будем готовиться, работать, стараться обыграть Зарю, пусть это и очень трудно, ведь команда у них хорошая, демонстрирует качественную, содержательную игру. Поэтому мы должны хорошо подготовиться к этому поединку.

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В Зари есть свой стиль. Команда играет очень агрессивно и быстро, хорошо готова физически. У них большое количество футболистов участвует в атакующих действиях и они все готовы завершать комбинацию ударом. В Украине – это редкость, ведь команда не закрывается у своих ворот, и у них есть уверенность в собственных силах. Плюс у них быстрые игроки в линии защиты, которые не позволяют соперникам проводить резкие контратаки, а к тому же молодая и азартная группа нападения, которая имеет хорошую фантазию, воображение и постоянно нацелена на ворота. Поэтому у них и получается такая игра.

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В моей карьере не было таких длительных серий из поражений ни в карьере футболиста, ни в тренерской карьере. Как из нее выходить? Опять же, надо быть позитивно настроенным, верить в себя, а главное – много работать. Не думаю, что есть какие-то другие рецепты выхода из этой ситуации", – цитирует Михайленко официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, 3 ноября, в поединке 13-го тура чемпионата Украины, СК Днепр-1 на своем поле примет луганскую Зарю. Матч начнется в 14:00.

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