Соседи по турнирной таблице – Александрия и Колос – сошлись в дуэли за 6 очков. Первый опасный момент создали хозяева на 7-й минуте – Демченко с линии штрафного целил в угол ворот, но небольшой рикошет не позволил открыть счет.

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Но уже в следующей атаке подопечные Юрия Гуры забили. Рыбалка с левой решился на пушечный удар с далекого расстояния – мяч без шансов для Волынца влетел под стойку.

На 12-й минуте кипер Колоса спас команду после выстрела Калитвинцева – сфера попала в штангу и летела в ворота, но Евгений в бешеном прыжке перевел ее на угловой. Впоследствии мог забивать Ковалец, но убрав двух соперников из района одиннадцатиметровой отметки пробил мимо левой стойки.

Колос до середины первого тайма практически не угрожал воротам соперника: можно вспомнить лишь неудачный навес в штрафной "горожан" и слаломный проход Ильина к линии вратарского и потерю мяча. Ковалец вскоре повторил попытку, которая снова оказалась неудачной – после прострела со штрафного он с центра штрафной замкнул выше ворот.

На 28-й минуте Кирилл в третий раз из района одиннадцатиметрового не сумел забить – мяч после его замыкания после навеса с правого фланга уверенно забрал Волынец. Беспомощность "хлеборобов" заставляла их фолить в простых ситуациях – Бабогло сумел заработать на себе два "горчичника", посадив на карточки Смирного и Лысенко.

К концу первого тайма Колос немного активизировался, пытаясь угрожать воротам соперника. За минуту до перерыва Милько мог сравнивать, забив гол "в раздевалку", но замкнул навес с углового прямо в руки Билыку.

После отдыха Кожушко упустил возможность удвоить преимущество Александрии: получив мяч в штрафной площадке он вышел один на один, попытался обработать сферу и... кипер соперника бросился ему в ноги и забрал круглого. Через мгновение сфера попала в руку Бабогло и арбитр указал на отметку. Ореховский с пенальти восстановил статус-кво.

Не прошло и десяти минут, как ситуация повторилась у чужих ворот: рука у игрока Колоса и уже Третьяков из одиннадцатиметрового снова вывел Александрию вперед. Через 5 минут Милько задел Мирошниченко и арбитр назначил третий пенальти в матче – Рыбалка легко переиграл Волынца.

В середине второй сорокапятиминутки Александрия нокаутировала Колос, забив в четвертый раз: удар Калитвинцева заблокировали защитники, Кожушко добивал, мяч от стойки попал в Волынца и вылетел в поле, где его беспрепятственно отправил в сетку Третьяков, оформив дубль.

Победа принесла Александрии 20 очков и оставила на четвертой строчке турнирной таблицы УПЛ, Колос с 15 пунктами – пятый.

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