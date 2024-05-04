В рамках 27-го тура УПЛ 2023/24 Александрия принимает Рух, Оболонь сыграет с ЛНЗ, а Ворскла – с Металлистом 1925. Анонс и прогноз на матчи читайте на "Футбол 24".

Александрия – Рух

Весной александрийцев долго расхваливали, но с течением времени неудачных результатов становилось больше, а очков до зоны плей-офф – меньше. Вот так незаметно подопечные Руслана Ротаня и оказались в борьбе за выживание. От четверки аутсайдеров команду отделяют всего четыре зачетных балла, а безвыигрышная серия в УПЛ достигла шести матчей.

Только за поражение от Динамо можно не спрашивать, а вот что было с Минаем (2:2), Оболонью (2:2), Черноморцем (3:2), ЛНЗ (0:1) или Колосом (0:0)? Александрия то устраивала режим безумных качелей, то сливалась без моментов, непременно допуская много у собственных ворот. Сегодня же есть риск сыграть без двух ключевых центрбеков (лучшего не будет точно) – а значит отрыв от аутсайдеров может стать еще меньше.

Рух продолжает борьбу за еврокубки, держась на пятой позиции. Всего в двух очках позади висит Полесье, у которого большое количество игровых проблем, однако там очень мощный состав. Выдержит ли это давление самая молодая команда УПЛ? Будет сложно.

Львовяне играют так, как и соответствует коллективу с самым низким средним возрастом в лиге – то густо, то пусто. После разгрома Металлиста 1925 (4:1) случилась натужная победа над Полесьем (1:0, все решил пенальти на последней минуте), а после поражения от Шахтера (1:3) львовяне отобрали очки у Кривбасса (1:1). Круто, но в следующем же туре они не смогли одолеть Минай (1:1), чтобы затем вынести Верес (3:1).

Кадровая ситуация

Травмированы: Логинов (под вопросом), Шулянский (под вопросом), Кулаков – Климчук, Сапуга, Слюсар

Дисквалифицированы: Кампуш (Александрия)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Рух

Александрия: Шевченко – Копина, Билошевсьий, Кравченко, Мартынюк – Михайленко – Калитвинцев, Калюжный, Ковалец, Джевани – Погорелый

Рух: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Пастух – Квасница, Федор, Таллес, Плюмен – Карабин

Прогноз "Футбол 24" – ТБ 2,5

У Руха довольно сильная атака, а у Александрии большие проблемы в центре обороны. Да и вообще команда пропускает много. С другой стороны, львовяне очень нестабильны, а подопечные Руслана Ротаня все же чаще покидают поле с забитыми мячами, чем без них.

Команда Виталия Пономарева кажется фаворитом, но ставить на конкретный результат не станем. А вот тотал больше 2,5 в этом матче должны пробить.

Оболонь – ЛНЗ

Оболонь сумели вырваться из зоны прямого вылета, поднявшись в зону плей-офф. Киевляне держатся там в течение двух туров, но ситуация очень тяжелая – Минай и Металлист 1925 отстают всего на три очка, а Вересу не хватает двух. С другой стороны, всего одна победа может минимализировать дистанцию до выхода из четверки аутсайдеров (хотя тут нужно еще и поражение Александрии).

Вот только с победами у "пивоваров" все сложно. Подопечные Валерия Иващенко имеют 6-матчевую безвыигрышную серию в УПЛ – что наиболее обидно, на этом отрезке они встретились со всеми конкурентами. Четыре последних Оболонь свела к ничьей, мало что продемонстрировав на футбольном поле. "Зелено-белые" работают от единоборств и дальних ударов в надежде, что хотя бы один из них залетит.

Прошить оборонительные редуты ЛНЗ с таким футболом будет непросто. Даже Шахтеру в первые 40 минут против черкащан было тяжело. а Динамо вообще разделило очки с новичком. Команда Олега Дулуба не всегда идеально действия в защитной работе, однако матчи с ее участием редко бывают интересными – моментов у них создают мало. В этом плане "семенной завод" сильно напоминает Колос.

Вот только результаты у новичка УПЛ значительно лучше. ЛНЗ перед поражением от Шахтера прибил Верес (1:0) и Александрию (2:1), а в марте побеждал Полесье (1:0) и чудом не дожал СК Днепр-1 (1:1). Как следствие, коллектив выскочил аж на седьмое место – хотя при этом не следует забывать о фиаско с Рухом (0:1), Минаем (1:2) или Металлистом 1925 (1:1).

Кадровая ситуация

Травмированы: Федоривский (под вопросом) – Норенков

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Оболонь – ЛНЗ

Оболонь: Кичак – Лукьянчук, Карась, Дубко, Осман – Прокопенко, Черненко, Мороз, Мединский – Краснопир, Тарануха

ЛНЗ: Кучеренко – Стасюк, Муравский, Салиху, Эйнел – Бойко, Рыбалка – Наумец, Яшари, Пасич – Бессала

Прогноз "Футбол 24" – ничья, ТМ 2,5

Оболонь имеет значительное количество хороших дальних ударов, однако их мало даже для побед над аутсайдерами. При этом команда крайне зависима от качества борьбы, а ЛНЗ в этом плане точно хорош. А оборона у команды Олега Дулуба точно мощнее.

Того же не сказать об атаке, поэтому наиболее вероятным результатом кажется ничья. Вряд ли следует ожидать большого количества голов – ставим на тотал меньше 2,5.

Ворскла – Металлист 1925

Металлист 1925 свалился на дно таблицы и пока не могу оттуда подняться. Подопечные Виктора Скрипника даже победить не способны. Безвыигрышная серия в чемпионате достигла 14-ти туров, в которых "желто-синие" потерпели 10 поражений. Перед поединком с Кривбассом в предыдущем туре могло показаться, что ситуация хотя бы немного стабилизируется, ведь коллектив расписал три ничьих подряд – впрочем, криворожане уничтожили харьковчан (3:0).

Виктор Скрипник уже и от "ромба" отказался, и разные схемы испытывает, и футболистов флангами меняет. Не работают ни 4-5-1, ни 4-4-2. Команда находится в настолько глубоком кризисе, что уже и не верится в ее выживание в элите – впрочем, ситуация еще не так страшна. От зоны переходных матчей Металлист 1925 отделяет всего один зачетный балл.

Цепляться за него придется в выездном матче с Ворсклой. Вряд ли можно говорить, что полтавчане после прорыва в финал Кубка подзабили на УПЛ, однако мотивации действительно немного. Команда явно готовится к битве за трофей – тем более, что недавняя встреча с Шахтером в чемпионате доказала возможность сотворить сенсацию. Да и первый тайм с Динамо был очень симпатичным, а с Кривбассом удалось расписать ничью.

Вот и получается, что на Полесье в понедельник "зелено-белые" вышли в схеме с пятеркой позади. Проиграли, как и Колосу до этого – в общем, безвыигрышная серия ворсклян достигла шести туров. Неприятно, но за 11 дней до финала Кубка основной задачей является тактическая подготовка и избежание травм.

Кадровая ситуация

Травмированные: Мякушко (под вопросом), Чеснаков – Бычек (под вопросом), Курило, Е. Ткачук

Дисквалифицированные: Павлюк (Ворскла)

Ориентировочные составы на матч Ворскла – Металлист 1925

Ворскла: Исенко – Крупский, Пердута, Хрипчук, Бацула – Толи, Сиссоко – Кане, Челядин, Нестеренко – Степанюк

Металлист 1925: Мозиль – Жичиков, Имереков, Червак, Капинус – Юрченко, Обиная, Гармаш, Юсов – Овусу, Сидоров

Прогноз "Футбол 24" – ничья, ТМ 2,5

Подготовка к Кубку не означает, что Ворскла просто возьмет и отдаст очки. Ее футболисты тоже желают победить, а уровень игры до матчей с Колосом и Полесьем выглядел довольно прилично. Команда неплохо защищалась из-за владения, сделала игру осторожнее и неплохо контратаковала.

Не факт, что в нынешней форме "зелено-белые" победят Металлист 1925, но избежать поражения полтавчане точно способны. Харьковчане же демонстрировали такой футбол, что ничья будет выглядеть для них за счастье. Ставим на нее и на низкое количество голов.

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