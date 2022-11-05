Шахтер в рамках 11-го тура УПЛ встретится с Ингульцом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Шахтер таки дождался завершения еврокубков. Несмотря на шикарный результат, они чрезвычайно вытягивали силы из подопечных Игора Йовичевича – ещё до поединка против РБ Лейпцига в лагере "горняков" рассказывали о тяжелых переездах и отсутствии выходных. Теперь станет легче.

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В чемпионате в этом году необходимо провести ещё пять туров. Дончанам в этот период нельзя допускать осечек, ведь отставание от СК Днепра-1 составляет аж 5 зачётных баллов. К счастью для Шахтера, сегодняшний соперник является представителем зоны вылета – а значит можно провести ощутимую ротацию состава.

В матче с Ингульцом все ожидают исключительно на победу "оранжево-черных". Тем не менее, не стоит начислять себе очки до стартового свистка. Во-первых, во встречах против украинских "автобусов" подопечным Игора Йовичевича очень непросто – Шахтер наиболее круто работает на пространстве, а его сейчас не будет. Можно вспомнить, насколько трудно было во встрече с Черноморцем, Металлистом 1925 или Кривбассом.

Во-вторых, ротация может ударить по сыгранности и эффективности действий команды. В-третьих, не стоит забывать об особых условиях УПЛ – например, паузы из-за воздушных тревог. По этим причинам неделю назад "горняки" не смогли переиграть Александрию.

Проблема Ингульца заключается в том, что он реально слабенький. Подопечные Сергея Лавриненко очень стараются, реализовывая почти все моменты и допуская у своих ворот совсем немного – петровцы пропустили 11 голов за 8 матчей. Впрочем, даже по ожидаемым очкам команда находится на 13-й позиции, а в реальности "казаки" идут предпоследними с 4 зачётными баллами в активе. Что хуже всего, они до сих пор не побеждали.

И все равно не стоит смотреть на Ингулец свысока. Совсем недавно этот коллектив отобрал очки у СК Днепра-1, причём абсолютно заслуженно. Кроме того, петровцы расписали ничью с крепкими Металлистом и Колосом. Словом, подопечные Сергея Лавриненко способны упереться, создав серьёзные проблемы лидеру. Шахтеру необходимо настроиться, как следует – иначе всё может завершиться печально.

Кадровая ситуация

Травмированы: Корниенко, Швед, Зубков (Шахтер)

Дисквалифицированы: Тейлор – Смоляков

Ориентировочные составы на матч Шахтер – Ингулец

Шахтер: Трубин - Конопля, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко – Назарина, Джурасек – Петряк, Судаков, Мудрик – Сикан

Ингулец: Кучер – Сидоренко, Павлов, Ченбай, Сакив – Кучеренко – Запорожец, Клименко, Кухарук, Козак – Марусич

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Ингулец способен упереться, а Шахтер сегодня проведет ротацию. Это – неплохая почва для сенсации, но её вероятность не очень высока. Слишком уж слабенькие петровцы в текущем сезоне, да и дончане явно желают реабилитироваться за 0:4 с Лейпцигом. Кроме того, резервисты "горняков" будут пытаться доказать свою важность.

Если "казакам" удастся зацепиться за очки, то это будет чудом. Шахтер должен победить, несмотря на любые трудности.

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